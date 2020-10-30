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    Денисов: Не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «МЮ»

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    Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов опроверг слухи о том, что мог получить работу в академии клуба из Санкт-Петербурга.

    Игорь Денисов
    Игорь Денисов

    «Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию "Зенита" — это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию, потом что веду переговоры. Теперь — что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

    Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна», — сказал Денисов «Спорт-Экспрессу».

    «Я не собираюсь тренировать ни "Зенит", ни "Динамо", ни "Манчестер Юнайтед". Ребята, кто все это придумывает, возможно вы не знаете, но чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет», — добавил экс-футболист.

    Напомним, Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 годы. Также он играл за «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». На его счету 54 матча за сборную России. В мае 2019 года футболист объявил о завершении игровой карьеры. 0

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