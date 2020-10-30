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    Артета об Озиле: Я был терпелив, давал ему возможности и был справедливым

    Футбол Футбол Англии Арсенал
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями по поводу ситуации с полузащитником Месутом Озилом.

    Месут Озил
    Месут Озил

    «Я старался изо всех сил, пытался дать ему как можно больше возможностей. Я был терпелив, давал ему возможности и был справедливым.

    Он был важным футболистом в последние несколько сезонов. Мне следует уважать это. Но я здесь, чтобы принимать решения — лучшие решения для команды и клуба. Это я и пытаюсь делать.

    Затем мне нужно обосновать, потому что людям нужны мотивы и правильные ответы. Я просто даю свои ответы, верят ли мне или нет. Ничего не могу поделать с этим. Мне необходимо принимать решения сердцем и разумом», — приводит слова Артеты Sky Sports.

    Месут Озил был исключен из заявки «Арсенала» на сезон в АПЛ и Лиге Европы. 0

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