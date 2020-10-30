Айртон: Тедеско нашел подход к каждому футболисту «Спартака»

Защитникподелился мнением о главном тренере москвичей

«У Тедеско было время на то, чтобы построить команду. Большую часть прошлого сезона мы отработали вместе с ним, и по итогам явно сделаны верные выводы. Тренер лучше узнал команду, нашел подход к каждому футболисту.

Он выбирает оптимальный стартовый состав под каждого соперника, знает сильные стороны игроков, и это дает результат. Мы чувствуем поддержку Доменико на поле. Но стать первыми не так важно, как оставаться на вершине. Для этого нам потребуются терпение и концентрация», — цитирует Айртона «Спорт-Экспресс».

После 12 туров РПЛ «Спартак» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. 0