Заря — Брага (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе G Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Брага» — «Заря» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «Брага». Коэффициент ставки — 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Брага»).

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