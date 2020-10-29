Сивасспор — Маккаби Т-А: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 20:55 в группе I Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сивасспор» — «Маккаби Т-А» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сивасспор»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сивасспор» — «Маккаби Т-А».

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