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    Серхи Роберто: Победа над «Ювентусом» — лучший ответ на все неурядицы в «Барсе»

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    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал выездную победу над туринским «Ювентусом» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Серхи Роберто
    Серхи Роберто

    «Сегодняшняя игра — самый лучший ответ на все неурядицы в клубе. Разговоров очень много, но команда просто хочет побеждать.

    Мы хотим, чтобы "Барселона" доминировала на поле, владела мячом, хорошо защищалась, и мы идем к этому. У нас новый тренер, и мы будем постепенно улучшать свою игру.

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    • После домашнего поражения от "Реала" нам было необходимо взять очки в этом матче. Мы набрали шесть очков из шести, это очень важно.

    Сегодня разница была всего два мяча, но она могла бы быть и больше. Мы забили не все моменты, но все равно довольны. Главное — и дальше создавать эти моменты», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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