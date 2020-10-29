Серхи Роберто: Победа над «Ювентусом» — лучший ответ на все неурядицы в «Барсе»

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал выездную победу над туринским(2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодняшняя игра — самый лучший ответ на все неурядицы в клубе. Разговоров очень много, но команда просто хочет побеждать.

Мы хотим, чтобы "Барселона" доминировала на поле, владела мячом, хорошо защищалась, и мы идем к этому. У нас новый тренер, и мы будем постепенно улучшать свою игру.

После домашнего поражения от "Реала" нам было необходимо взять очки в этом матче. Мы набрали шесть очков из шести, это очень важно.

Сегодня разница была всего два мяча, но она могла бы быть и больше. Мы забили не все моменты, но все равно довольны. Главное — и дальше создавать эти моменты», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0