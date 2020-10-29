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    Семак прокомментировал поражение от «Боруссии» Д

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «К сожалению, проиграли. "Боруссия" играла хорошо, интенсивно много прессинговала, поэтому у нас не получилась игра. Хорошие атакующие действия в обороне, было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти. Мы пытались обострить игру, используя ресурсы, но у нас не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили.

    Каждый сезон не похож на другой. У нас многое изменилось: и лимит, и травматизм. Потеря игроков влияет. Но кто выходит, играет с желанием.

    На плечи Дзюбы легла большая нагрузка. Ему сложно было цепляться за мячи. Выпустили более быстрого нападающего. У Мостового желания много. Но он много распылялся и не всегда находился там, где нужно было.

    Мы хотели контролировать мяч. Но не получалось так, как хотелось. У нас и Ерохин, и Дриусси, и Кузяев должны были играть в атаке. У нас был и прессинг, и атаки. Но недостаточно для того, чтобы забить», — цитирует Семака Sport24.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После двух туров ЛЧ «Зенит» занимает последнее место в группе F, не набрав ни одного очка. В третьем туре команда встретится с «Лацио». 0

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