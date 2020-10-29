Сан-Хосе Эрткуэйкс — Реал Солт Лэйк (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Реал Солт Лэйк» 5:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Реал Солт Лэйк».

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