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    Сафонов после разгрома от «Челси» взял вину на себя

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после разгрома в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось. Мы могли забивать, вели игру. Не повезло.

    Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе — если бы не она, "Челси" было бы сложнее навязать игру.

    Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у "Челси" вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.

    Моя ошибка? Я сам виноват. Это просто удар, я сам виноват. Теперь я жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами.

    Не сказал бы, что игра "Челси" какая-то особенная. Наши защитники справлялись, мы имели сами возможности забить», — сказал Сафонов в эфире «Матч премьер». 0

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