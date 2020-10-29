Сафонов после разгрома от «Челси» взял вину на себя

Вратарь «Краснодара»поделился эмоциями после разгрома в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против(0:4).

«У всех ребят есть понимание, что в этот раз случилось то, что случилось. Мы могли забивать, вели игру. Не повезло.

Хотел бы взять вину на себя, ведь моя ошибка в первом голе — если бы не она, "Челси" было бы сложнее навязать игру.

Во втором тайме вели игру, верили, что можем изменить ход матча. Но где-то не хватило опыта. В конце у "Челси" вышли опытные игроки, нам свежести не хватило.

Моя ошибка? Я сам виноват. Это просто удар, я сам виноват. Теперь я жду ответного матча, посмотрим, как они там справятся с нами.

Не сказал бы, что игра "Челси" какая-то особенная. Наши защитники справлялись, мы имели сами возможности забить», — сказал Сафонов в эфире «Матч премьер». 0