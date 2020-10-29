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    Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

    Футбол MLS
    В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс» 3:6 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 1.68.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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