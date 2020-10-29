Пирло: «Барселона» опережает «Ювентус» в развитии

«Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в своем развитии.
У них есть футболисты, которые привыкли так играть, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов.
Думаю, эта игра поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, тяжело проводить несколько матчей подряд одним составом.
Артур, Бентанкур, Рабьо и другие игроки еще очень молоды, но мы хотим набраться опыта и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как Барселона», — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА. 0