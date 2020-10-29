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    Орлов: «Зенит» уже потерял шансы в Лиге чемпионов. Что с такой игрой можно сделать?

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    Журналист Геннадий Орлов считает, что «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Зенит » — «Боруссия»
    «Зенит » — «Боруссия»

    В матче первого тура питерцы дома уступили «Брюгге» (1:2), а во втором туре в Дормунде проиграли местной «Боруссии» (0:2).

    «Страховка тренера — это положение в турнирной таблице и счет на табло. Во всех остальных случаях он подвержен риску отставки. И Семак, как и все тренеры, находится в такой ситуации.

    Что касается матча с "Боруссией", результат был ожидаем. Самое печальное — это то, что нет системы игры. Должно быть так, что, если один-два человека выпадают, система продолжает работать.

    Зенитовцы просто выглядели школьниками перед академиками. "Боруссия" еще в первом тайме могла забить столько мячей.

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    • Мне было жалко Мостового, которого одного выпустили на место Дзюбы. Он был там как одинокий волк. Это ошибка тренера. Бросить парня на середине реки из лодки, а он плавать не умеет! Мол, выплывет!

    Ну разве в Лиге чемпионов это позволительно? Парень может сейчас получить психологический удар из-за потери уверенности.

    Шансы в Лиге чемпионов, конечно, уже потеряны. Что с такой игрой можно сделать? Впереди "Лацио", тот же бьющийся "Брюгге".

    Другие команды рассматривают Лигу чемпионов выше, чем чемпионат своей страны, а мы нет. Почему так происходит — вопрос к тренерам.

    Вот у "Локомотива" получалось бороться с "Баварией", и оказалось, что Николич лучше подготовил свою команду к немцам», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». 0

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