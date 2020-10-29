Орландо Сити — Атланта Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атланта Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед».

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