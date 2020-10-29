Ницца — Хапоэль Б-Ш (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе C Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Хапоэль Б-Ш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ницца»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ницца» — «Хапоэль Б-Ш».

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