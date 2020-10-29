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    Неймар выбыл на три недели из-за травмы

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустит около трёх недель из-за травмы, утверждает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси со ссылкой на источник, близкий к игроку.

    Неймар
    Неймар

    По данным источника, у футболиста диагностирована травма приводящей мышцы.

    Напомним, что форвард получил повреждение в в середине первого тайма матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Покидая поле, он плакал.

    Из-за травмы бразилец пропустит матчи чемпионата Франции с «Нантом» и «Ренном», а также встречу 3-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

    В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 4 матча в чемпионате Франции и забил 2 мяча, в Лиге чемпионов — один матч. 0

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