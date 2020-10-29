Мусаев поддержал Сафонова после грубой ошибки в игре с «Челси»

Сафонов допустил серьезную ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом.
«Не хотел бы говорить об ошибках конкретных игроков. Мы все вместе побеждаем и проигрываем. Матвей нас много выручал.
Бывают такие моменты, он сильный парень. Любой вратарь ошибается. Завтра с холодной головой разберем моменты. Думаю, он будет только сильнее, каждый вратарь должен через это пройти.
Очень трудно готовиться полноценно в нынешних условиях. Между играми два-три дня, за которые нужно восстановиться, занимаемся теорией.
Нет возможности большой для ротации. Сегодня Берг и Ольссон вышли после болезни, плюс Ольссон был не на своей позиции.
Полноценной подготовкой это назвать сложно. Это только тактические теории и перестроения на поле», — приводит слова Мусаева Sports.ru. 0