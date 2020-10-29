Мольде — Рапид В: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 23:00 в группе B Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мольде» — «Рапид В» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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