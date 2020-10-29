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    Мольде — Рапид В: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Мольде — Рапид В: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

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    В 23:00 в группе B Лиги Европы начнётся матч «Мольде» — «Рапид В».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мольде» — «Рапид В» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

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