ЛАСК — Лудогорец (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЛАСК» — «Лудогорец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ЛАСК»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ЛАСК» — «Лудогорец».

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