Кузяев: «Зениту» надо было больше рисковать в игре с «Боруссией»

Полузащитник «Зенита»прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжело играть против "Боруссии" здесь первым номером. Но мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило.

Чтобы я изменил в этой игре? Это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу. Они должны разобрать игру, понять, в чем были ошибки. Надеюсь, в следующих играх мы их не повторим.

Шанс на ничью был, потому что пропустили на 78-й минуте. Чуть не дотерпели. Будем исправляться», — приводятся слова Кузяева на официальном сайте «Зенита». 0