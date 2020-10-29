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    Кузяев: «Зениту» надо было больше рисковать в игре с «Боруссией»

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    «Тяжело играть против "Боруссии" здесь первым номером. Но мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило.

    Чтобы я изменил в этой игре? Это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу. Они должны разобрать игру, понять, в чем были ошибки. Надеюсь, в следующих играх мы их не повторим.

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    • Шанс на ничью был, потому что пропустили на 78-й минуте. Чуть не дотерпели. Будем исправляться», — приводятся слова Кузяева на официальном сайте «Зенита». 0

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