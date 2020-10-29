Карабах — Вильярреал: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Карабах» — «Вильярреал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вильярреал»).
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