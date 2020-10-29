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    Магуайр: После трёх игр сезона казалось, что мы в большом кризисе

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал беспроигрышную серию команды, которая длится уже четыре встречи.

    Харри Магуайр и Бруну Фернандеш
    Харри Магуайр и Бруну Фернандеш

    «После поражения от "Тоттенхэма" мы были подавлены. После трёх игр сезона казалось, что мы в большом кризисе. Это было странное ощущение. Мы не ожидали, что будем проигрывать матчи на "Олд Траффорд". Мы точно не рассчитывали проигрывать так.

    В первых трёх матчах мы пропускали слишком много. В прошлом году мы лидировали в Европе по количеству сухих матчей, поэтому знали, что нам нужно прибавлять. Мы упорно работали на тренировках и после паузы на матчи сборных уже не так много позволяем соперникам. Так было и в прошлом году.

    У нас было плохое начало сезона, мы это знаем. Но мы отлично отреагировали. Конечно, мы расстроены, что не смогли победить "Челси", но впереди нас ждёт большая игра с "Арсеналом". Мы должны сыграть так же, как с "Лейпцигом" », — цитирует игрока пресс-служба «манкунианцев». 0

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