Магуайр: После трёх игр сезона казалось, что мы в большом кризисе

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед»прокомментировал беспроигрышную серию команды, которая длится уже четыре встречи.

«После поражения от "Тоттенхэма" мы были подавлены. После трёх игр сезона казалось, что мы в большом кризисе. Это было странное ощущение. Мы не ожидали, что будем проигрывать матчи на "Олд Траффорд". Мы точно не рассчитывали проигрывать так.

В первых трёх матчах мы пропускали слишком много. В прошлом году мы лидировали в Европе по количеству сухих матчей, поэтому знали, что нам нужно прибавлять. Мы упорно работали на тренировках и после паузы на матчи сборных уже не так много позволяем соперникам. Так было и в прошлом году.

У нас было плохое начало сезона, мы это знаем. Но мы отлично отреагировали. Конечно, мы расстроены, что не смогли победить "Челси", но впереди нас ждёт большая игра с "Арсеналом". Мы должны сыграть так же, как с "Лейпцигом" », — цитирует игрока пресс-служба «манкунианцев». 0