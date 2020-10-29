Хаманн: Думаю, что «Сити» достиг потолка при Гвардиоле

Бывший футболист сборной Германии и «Манчестер Сити»раскритиковали считает, что команда уже достигла потолка развития при нем.

«Если посмотреть на результаты "Сити" в Лиге чемпионов, то у любого другого тренера были бы большие проблемы. Очевидно, руководство помнит его достижения в "Барселоне". Возможно, поэтому он все еще на посту.

Он не доходил до финала Лиги чемпионов с "Баварией" или с "Ман Сити". Если посмотреть на команды, которые оказывались в финале, то у них не было такого бюджета.

Этого просто недостаточно. Посмотрите на команды, которые обыграли "Сити". Мне просто интересно, что должно произойти, чтобы начались изменения? Никто не любит, когда тренеров увольняют, но у любого другого тренера на месте Гвардиолы были бы большие проблемы.

Думаю, что "Сити" достиг потолка при Гвардиоле. Не вижу их победителями АПЛ и Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет», — цитирует немца Talksport. 0