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    Хаманн: Думаю, что «Сити» достиг потолка при Гвардиоле

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    Бывший футболист сборной Германии и «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн раскритиковал Хосепа Гвардиолу и считает, что команда уже достигла потолка развития при нем.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Если посмотреть на результаты "Сити" в Лиге чемпионов, то у любого другого тренера были бы большие проблемы. Очевидно, руководство помнит его достижения в "Барселоне". Возможно, поэтому он все еще на посту.

    Он не доходил до финала Лиги чемпионов с "Баварией" или с "Ман Сити". Если посмотреть на команды, которые оказывались в финале, то у них не было такого бюджета.

    Этого просто недостаточно. Посмотрите на команды, которые обыграли "Сити". Мне просто интересно, что должно произойти, чтобы начались изменения? Никто не любит, когда тренеров увольняют, но у любого другого тренера на месте Гвардиолы были бы большие проблемы.

    Думаю, что "Сити" достиг потолка при Гвардиоле. Не вижу их победителями АПЛ и Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет», — цитирует немца Talksport. 0

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