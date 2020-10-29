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    Гранада — ПАОК: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Гранада — ПАОК (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Гранада Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в группе E Лиги Европы начнётся матч «Гранада» — «ПАОК».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «ПАОК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.80.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

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