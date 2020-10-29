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    Геркус: Три российских клуба в ЛЧ — зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление российских клубов во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Локомотив» избежал разгрома в игре с «Баварией» (1:2)
    «Локомотив» избежал разгрома в игре с «Баварией» (1:2)

    «Локомотив» уступил на своем поле «Баварии» (1:2), «Зенит» проиграл в гостях дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Челси» (0:4).

    «Николич с "Локомотивом" играл первый и разгрома избежал. Играл в типично балканской "предпродажной" манере. "Парни, на нас сегодня смотрит весь мир, кто лучше всех будет бегать, того удачно продадим". Вот группа атаки и бегала как подорванная. Отобьются, побегут. Миранчук бегал больше всех — забил гол, молодец. Можно заворачивать — продавать.

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    • "Краснодар" сыграл как обычно. Ничего нового, та же "иллюзия атакующего футбола". Пока силы были и "Челси" было не очень интересно — работало. Потом сломалось, и получили три за 15 минут. Разгром. Мусаев даже не понял ничего. Как обычно попенял Галицкому на короткую скамейку и обещал стараться еще больше. Куда уж больше.

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    • "Зенит" придумал сыграть в "Уфу". Проблема этого плана была в том, что он работает один тайм. Дортмунд удивился и, казалось, не мог поверить, что "Зенит" отказывается играть. А потом немного изменил подход, стал больше бить дальние и вешать в штрафную. Сработало. Избежал разгрома, но теперь всю неделю будут ругаться, что Зенит проиграл некрасиво. "Вот Николич с Мусаевым красиво проигрывают, а у них денег мало в бюджете, вы должны еще красивее проиграть — у вас денег много". Такое пишут в комментариях строгие ценители.

    А на деле — на троих получили 0 очков. Можно теперь как угодно этот 0 делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. 0 есть 0.

    Три команды наших мы в Лиге Чемпионов видим первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0

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