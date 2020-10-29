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    Геркус: План «Зенита» выставить автобус против «Боруссии» — это очень наивно

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал игру «Зенита» в гостевом матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:2).

    «Зенит» уступил в трех матчах подряд впервые с 2018 года
    «Зенит» уступил в трех матчах подряд впервые с 2018 года

    «План выставить автобус против "Боруссии" — это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти.

    Риск в итоге еще больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания. Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге еще и проигрываешь, мораль совсем подрывается.

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    • Сравните два поражения: вчерашнее "Локо" [от "Баварии" 1:2] и сегодняшнее "Зенита". Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0

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