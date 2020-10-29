Гент — Хоффенхайм (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе L Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хоффенхайм»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гент» — «Хоффенхайм».

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