Филадельфия Юнион — Чикаго Файр (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Филадельфия Юнион» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Филадельфия Юнион»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Филадельфия Юнион» — «Чикаго Файр».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.