Фейеноорд — Вольфсберг: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 20:55 в группе K Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фейеноорд» — «Вольфсберг». Коэффициент ставки — 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фейеноорд»).

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