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    Фавр: «Боруссия» заслужено обыграла «Зенит»

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр — о победе над «Зенитом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    «Мы хорошо контролировали игру, были терпеливы, и в итоге заслуженно победили. Мы старались больше использовать фланги, поэтому Санчо и Рейна смещались в центр. А "Зенит" оборонялся в девять человек. Но в итоге я доволен действиями команды.

    Я посмотрел несколько игр, мне понравились три-четыре футболиста. Я считаю, что у "Зенита" много хороших исполнителей. Сложно назвать какого-то одного исполнителя.

    Нет. У "Зенита" не было шансов, потому что мы хорошо играли. Я смотрел матч "Зенита" с "Брюгге" и заметил, что российская команда хорошо играла и должна была побеждать. Мы сделали верные выводы», — приводит слова специалиста «Спорт-Эксперсс». 0

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