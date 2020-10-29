Фавр: «Боруссия» заслужено обыграла «Зенит»

Главный тренер дортмундской— о победе надв матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо контролировали игру, были терпеливы, и в итоге заслуженно победили. Мы старались больше использовать фланги, поэтому Санчо и Рейна смещались в центр. А "Зенит" оборонялся в девять человек. Но в итоге я доволен действиями команды.

Я посмотрел несколько игр, мне понравились три-четыре футболиста. Я считаю, что у "Зенита" много хороших исполнителей. Сложно назвать какого-то одного исполнителя.

Нет. У "Зенита" не было шансов, потому что мы хорошо играли. Я смотрел матч "Зенита" с "Брюгге" и заметил, что российская команда хорошо играла и должна была побеждать. Мы сделали верные выводы», — приводит слова специалиста «Спорт-Эксперсс». 0