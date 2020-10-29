Ди Си Юнайтед — Коламбус Крю: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Коламбус Крю» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Коламбус Крю»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ди Си Юнайтед» — «Коламбус Крю».

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