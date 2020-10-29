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    Црвена Звезда — Слован Л: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Црвена Звезда — Слован Л (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Црвена Звезда Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в группе L Лиги Европы начнётся матч «Црвена Звезда» — «Слован Л».

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Слован Л». Коэффициент ставки — 1.90.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Црвена Звезда» — «Слован Л» онлайн.

    Календарь и таблица Лиги Европы

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