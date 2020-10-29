Црвена Звезда — Слован Л (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе L Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Слован Л». Коэффициент ставки — 1.90.

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