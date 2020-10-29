Бышовец: Не прилагая сверхусилий, «Челси» взял свое

Заслуженный тренер СССР и Россиипрокомментировал пораженияот(0:4) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В целом "Челси" с запасом выиграл первый тайм. Не прилагая сверхусилий, английский клуб взял свое. Тут, конечно, им помог Сафонов, совершивший несвойственную для себя ошибку. Думаю, она психологически повлияла на "Краснодар", ведь во многом благодаря голкиперу команда уверенно себя чувствовала в прошлых матчах Лиги чемпионов, когда Матвей ее систематически спасал.

Так было и в отборочных матчах с ПАОКом (2:1; 2:1), и в стартовой игре группового этапа против "Ренна" (1:1). Если бы не вратарь, и там все могло сложиться по-другому. Сейчас он ошибся, и это привело к поражению, но такие помарки неизбежны.

Это нормально, что молодой парень привыкает к уровню Лиги чемпионов, набирает опыт через ошибки. Это поражение в перспективе может помочь "Краснодару" вырасти как команде и уже более уверенно выступать в Лиге чемпионов», — цитируют специалиста «Известия». 0