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    Бузникин: «Челси» не понравился, у них был контроль ради контроля

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    Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин считает, что команда не заслуживала разгромного поражения в домашнем матче с «Челси» (0:4) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «По игре не скажешь, что заслужили поражение со счетом 0:4. Считаю, что счет не отражает положение дел на поле. По игре мне "Челси" не очень понравился, если честно, у них контроль был ради контроля. Они не создавали проблем, не было мощи, которая бы ощущалась, по которой можно было сказать, что они переиграли "Краснодар" по всем статьям.

    Ребята до второго гола достаточно неплохо выглядели, создавали моменты, минимум не хуже соперника. Свою роль сыграли замены, у нас есть проблемы с составом. После второго пропущенного мяча игра, по сути, закончилась.

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    • Мне кажется, сейчас вообще не надо думать, считать дальнейшие шансы, очки. Нужно просто выходить, получать удовольствие от участия в Лиге чемпионов и радовать болельщиков игрой, голами. Это неоценимый опыт — играть в таком турнире», — приводит слова Бузникина ТАСС. 0

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