Бонуччи: Своими ошибками «Ювентус» упростил задачу «Барселоне»

Защитникпрокомментировал поражение отво втором туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Мы знали, что будет сложно. Мы сделали слишком много технических ошибок, упростив "Барселоне" задачу. Сегодня мы могли бы добиться большего. Но стремление улучшать свою игру дает мне надежду.

У нас новые футболисты, у которых мало опыта игры в еврокубках, но мы будем прогрессировать. Некоторые важные для нас игроки не смогли принять участия в матче, мы играем каждые три дня, и усталость начинает сказываться. Нужно просто перетерпеть, объединиться и снова начать работать», — цитирует итальянца пресс-служба УЕФА.

Каталонцы возглавили группу G с шестью очками после двух туров. Следом расположился «Ювентус» с тремя. 0