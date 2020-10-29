Бонуччи: Своими ошибками «Ювентус» упростил задачу «Барселоне»

Леонардо Бонуччи
globallookpress.com
«Мы знали, что будет сложно. Мы сделали слишком много технических ошибок, упростив "Барселоне" задачу. Сегодня мы могли бы добиться большего. Но стремление улучшать свою игру дает мне надежду.
У нас новые футболисты, у которых мало опыта игры в еврокубках, но мы будем прогрессировать. Некоторые важные для нас игроки не смогли принять участия в матче, мы играем каждые три дня, и усталость начинает сказываться. Нужно просто перетерпеть, объединиться и снова начать работать», — цитирует итальянца пресс-служба УЕФА.
Каталонцы возглавили группу G с шестью очками после двух туров. Следом расположился «Ювентус» с тремя. 0