Антверпен — Тоттенхэм (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе J Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антверпен» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.80.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

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