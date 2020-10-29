АЕК Афины — Лестер (29.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе G Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЕК Афины» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «АЕК Афины»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «АЕК Афины» — «Лестер».

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