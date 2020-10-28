Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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