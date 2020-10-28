Текстильщик Иваново — Торпедо: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 16:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «Торпедо» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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