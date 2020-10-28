Слуцкий сравнил Хвичу с Эдегором

Главный тренер «Рубина»высказался о полузащитнике

«Большой талант. Когда на первой тренировке я увидел Кварацхелию, то понял: неважно, как сложится турнирная ситуация, раз есть возможность поработать с большим талантом.

Талант видно сразу, здесь не надо долго что-то высматривать. Он сразу стал обыгрывать соперников на максимальной скорости, это получалось, были качества. У него же не голый дриблинг, он не Жано Ананидзе, который обыгрывает, но все-таки легкий. У Хвичи много дриблинга через единоборства, он быстрый, достаточно мощный. Не дриблер-балерина. У него больше всех единоборств в атаке в РПЛ.

У него хорошее сочетание редких качеств. Яркость его бросилась в глаза с первой тренировки.

Наверное, с Эдегором можно сравнивать его. Хвича не такой ранний талант, он чуть позже созрел. Но если мы говорим о наборе качеств, то это редкое сочетание: у него хороший функциональный набор и хороший технический.

Самое важное было не убить в нем интерес. Понятно, что часто на тренировках ему часто говорят: "Да отдай ты мяч, да сколько можно обыгрывать, мы уже в 8-й раз побежали назад 70 метров после того, как ты потерял мяч". Часто тренеры сваливаются на такие требования.

А я ему всегда говорю, что если есть база для дриблинга, когда ты лицом к воротах, на скорости, есть свободная зона — да пожалуйста.

ХВИЧА — как «Рубин» увёл у «Локо» суперталанта и сколько на нем заработает

Когда работаешь с игроком, понимаешь, что может его остановить, куда он упрется: его ограничат или физические качества, или менталитет, или уровень технического мастерства. Ты всегда понимаешь примерно, до какой стадии дойдет игрок. Я не вижу качества, которое могло бы его ограничить, стать той преградой, которую он не мог бы преодолеть», — сказал Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну. 0