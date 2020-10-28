Севилья — Ренн: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 23:00 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Ренн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Севилья»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Ренн».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.