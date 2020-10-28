Сенников: «Бавария» недооценила «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива»оценил игру «железнодорожников» в матче с «Баварией» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне понравилась игра. "Локомотив" здорово использовал моменты, когда нападающие выдерживали линию офсайда и открывались за спину защитникам. "Бавария" высоко играла, надеясь, что Нойер подстрахует. Особенно хорошие моменты были во втором тайме — могли сначала сравнять, а потом и выйти вперёд.

Что касается момента Зе Луиша, то если ты бьешь, то должен хотя бы попадать в ворота. Конечно, было бы лучше, если бы он сделал передачу.

"Бавария", кажется, приехала не совсем в оптимальной готовности. Может, "Локомотив" для них не такой сильный раздражитель. Очень спокойно мюнхенцы играли. Было ощущение, что недооценили "Локомотив". Повели в счете и решили, что спокойно доведут матч до победы.

Понравилось, что "Локомотив" перестроился после матча с "Ротором". Проиграли аутсайдеру, а теперь, наоборот, встретились с самой сильной командой Европы. Нашли в себе силы, мотивацию и весь матч показывали дисциплину.

Все будет зависеть от противостояния с "Атлетико", потому что они тоже проиграли "Баварии". Если с мадридцами у "Локомотива" будет положительный исход, то шансы на второе место будут. Пока думаем именно об этой позиции», — приводит слова Сенникова «Чемпионат». 0