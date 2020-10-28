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    Сенников: «Бавария» недооценила «Локомотив»

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    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру «железнодорожников» в матче с «Баварией» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Мне понравилась игра. "Локомотив" здорово использовал моменты, когда нападающие выдерживали линию офсайда и открывались за спину защитникам. "Бавария" высоко играла, надеясь, что Нойер подстрахует. Особенно хорошие моменты были во втором тайме — могли сначала сравнять, а потом и выйти вперёд.

    Что касается момента Зе Луиша, то если ты бьешь, то должен хотя бы попадать в ворота. Конечно, было бы лучше, если бы он сделал передачу.

    "Бавария", кажется, приехала не совсем в оптимальной готовности. Может, "Локомотив" для них не такой сильный раздражитель. Очень спокойно мюнхенцы играли. Было ощущение, что недооценили "Локомотив". Повели в счете и решили, что спокойно доведут матч до победы.

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    • Понравилось, что "Локомотив" перестроился после матча с "Ротором". Проиграли аутсайдеру, а теперь, наоборот, встретились с самой сильной командой Европы. Нашли в себе силы, мотивацию и весь матч показывали дисциплину.

    Все будет зависеть от противостояния с "Атлетико", потому что они тоже проиграли "Баварии". Если с мадридцами у "Локомотива" будет положительный исход, то шансы на второе место будут. Пока думаем именно об этой позиции», — приводит слова Сенникова «Чемпионат». 0

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