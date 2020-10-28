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    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
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    Рыбус: Два дня смотрели и анализировали игру «Баварии»

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    Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал ничью с «Баварией» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Мачей Рыбус
    Мачей Рыбус

    «Времени на подготовку особо не было. Мы играем каждые три дня, а последний матч проиграли "Ротору", так что настроение было не очень. Но мы знали, с кем играем, знали, что это лучшая команда мира, так что настраиваться особо было не нужно.

    Вышли и выложились на сто процентов. Старались играть в футбол, а не просто сидеть в обороне и выбивать мяч вперед. Создали много моментов, провели хороший матч. Но набрали ноль очков.

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    • Не думаю, что "Бавария" нас чем-то удивила. Мы два дня смотрели и анализировали их игру, как они играют в прессинге, как играют в обороне. Тренер сказал, что моментов будет много, если будем отбирать мяч и быстро закидывать за спину соперникам. Моментов было много, но реализация не очень хорошая.

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    • Я рад, что болельщики довольны. Что они оценили наш труд, как мы бились на поле. Я бы хотел поблагодарить их за поддержку. Все, кто был на стадионе, поддерживали нас от всей души и всего сердца», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «Локомотива». 0

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