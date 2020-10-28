Нижний Новгород — Оренбург (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 3.10.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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