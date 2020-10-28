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    Николич: В первые 25 минут было чуть больше уважения к «Баварии», чем нужно

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (1:2).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Что сказать… Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Но мы не можем радоваться результату.

    Мотивация, тактическая дисциплина, храбрость — все это у нас было. Благодарен болельщикам за атмосферу. При такой атмосфере у игроков энергия на 100%.

    Перед игрой я говорил, что будет интересно посмотреть на нас против лучшей команды Европы. Жалко. Очень жалко, что не удалось набрать очки.

    Не надо особенно настраивать команду против "Баварии". Ее надо подготовить тактически. Главное — верить в себя.

    В первые 25 минут было чуть больше уважения к "Баварии", чем нужно. Потом стали создавать моменты.

    Должны были забивать. Для меня не так важно общее впечатление, важен результат. Работали отлично, но не хватало завершения.

    Я уважаю своих соперников. Мы играли против лучшей команды Европы. Обычно я не говорю, что мы все предусмотрели.

    Если вам показалось, что мы играли хорошо, так и напишите», — сказал Николич «Матч ТВ».

    После двух матчей в активе «Локомотива» 1 очко. В 3-м туре железнодорожники дома сыграет с мадридским «Атлетико». Встреча пройдет 3 ноября. 0

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