Мусаев: 75-ю минутами матча с «Челси» я доволен, но надо играть до конца

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после поражения от(0:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Играли дисциплинированно в первом тайме, хоть не имели много моментов. Но соперник забил гол, это не вытекало из хода матча.

К сожалению, на таком уровне надо реализовывать то, что сам создаешь. Второй гол в наши ворота — мяч попал в руку, не повезло.

А в концовке соперник сделал замены, стал свежее. Мы подустали, нам не хватило ресурсов. 75-ю минутами я доволен, но надо играть до конца.

Учитывая, что у нас маленькая обойма, мы не могли играть более энергозатратно. Я доволен дисциплиной. Мы выжали максимум из того, что могли.

Был выход 1 на 1 у Берга, был удар со стандарта. Могли сравнять. Трудно говорить — заслужили или нет, счет на табло.

Игра закончилась, не нужно посыпать голову пеплом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0