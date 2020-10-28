Мещеряков: Приятно, когда «Бавария» тянет время в матче с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива»подвел итоги домашнего матча с мюнхенской(1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже.

Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодежь прилично себя показала.

Результат не по игре? Мы могли забить больше — так скажу. Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время, не только Нойер.

Про скандирования фанатов даже говорить ничего не хочу. Пусть кричат, что хотят.

Райкович поначалу дергался, но потом вошел в игру. Для него это первый серьезный матч. Вышел достойно», — сказал Мещеряков «Р-Спорту».

После двух матчей «Локомотив» набрал 1 очко. В 3-м туре команда Марко Николича дома сыграет с мадридским «Атлетико» 3 ноября. 0