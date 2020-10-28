Краснодар — Челси: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 20:55 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «Челси»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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