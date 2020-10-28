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    Куман: «Барсе» очень важно добиться в Турине положительного результата

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Это поединок двух великих команд, которые намерены пройти в турнире очень далеко. Очень важно добиться в Турине положительного результата. Нужно создать как можно больше опасных моментов. Матч важен для обеих команд, а потому на поле выйдут лучшие.

    "Ювентус" — один из грандов европейского футбола с очень опытными игроками. У туринцев надежная и опытная оборона, пусть некоторые важные игроки и пропустят матч с нами», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

    Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября. Начало — в 23:00 мск. 0

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