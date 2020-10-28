«Ювентус» — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Ювентуса» и «Барселоны» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 23:00 по московскому времени.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Демирал, Бентанкур, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски, Кьеза, Мората, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Буффон, де Винтер, Фработта, Портанова, Риччо, Артур, Рэмзи, Маккенни, Бернардески.

«Барселона»: Нето, Араухо, Альба, Лангле, Роберто, де Йонг, Пьянич, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.

Запасные: Пенья, Тенас, Дест, Фирпо, Бускетс, Аленья, Пуч, Тринкан, Фати, Брайтвайт.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.60, на успех «Ювентуса» — 2.95, на ничью — 3.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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