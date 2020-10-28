Ювентус — Барселона: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Барселона» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ювентус» — «Барселона» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Ювентус» и «Барселона», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.