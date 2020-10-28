Ювентус — Барселона: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Барселона» 0:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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